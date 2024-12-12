Иркутский завод полимеров произвёл первые гранулы полиэтилена

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Иркутский завод полимеров (проект ИНК) в Усть-Куте произвёл первые гранулы полиэтилена из привозного сырья в ходе пусконаладочных работ. В рамках испытаний были успешно протестированы ключевые технологические системы, включая экструдер, компрессор рециклового газа и компрессор циркуляционного газа, необходимые для процесса полимеризации. Использование привозного сырья на этом этапе позволило оценить эффективность технологической цепочки и подтвердить её готовность к приёму собственного сырья на установку полиэтилен. Производство первых гранул стало результатом слаженной работы всех подразделений завода — электриков, инженеров, специалистов механической службы, операционного блока, строителей, персонала, ответственного за пусконаладочные работы. Успешное тестирование оборудования подтверждает готовность завода к началу промышленной эксплуатации. Запуск завода запланирован в I полугодии 2025 г.

Иркутский завод полимеров — первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из собственного сырья — этана. Произведенный на Иркутском заводе полимеров полиэтилен может быть использован в различных отраслях, включая автомобилестроение, медицину, легкую промышленность и т. п. Подробнее об Усть-Кутском проекте Иркутской нефтяной компании читайте в статьях:

— Развитие Сибири (часть 6)

— Место действия Усть-Кут

— Новая экономика Приангарья

— Новая экономика Приангарья «часть 2)

— Иркутский завод полимеров: фотофакт

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