В Большом порту Санкт-Петербург введен в эксплуатацию новый крытый склад

Стивидорный холдинг Global Ports (входит в Группу компаний «Дело») ввел в эксплуатацию новый крытый склад на многофункциональном терминале «Петролеспорт» (ПЛП) в Большом порту Санкт-Петербург.

© paluba.media

Площадь склада — 9,6 тысяч квадратных метров, высота складских помещений — 7 метров. Мощность склада составляет 580 тысяч тонн в год. Объект предназначен для буферного хранения и растарки генеральных, навалочных и других видов грузов, чувствительных к погодным условиям и требующих бережного обращения в закрытом помещении: продукции химической, металлургической лесоперерабатывающей отраслей и машиностроения.

© paluba.media

Инфраструктура «Петролеспорта» позволяет обрабатывать самые разные виды грузов. Новый современный склад позволит увеличить производственные мощности терминала на фоне восстановления грузооборота в порту Санкт-Петербург. Наши клиенты смогут использовать новую инфраструктуру для перетарки и хранения как импортных, так и экспортных грузов и, таким образом, сократить издержки на внепортовую логистику, — отметил генеральный директор Global Ports Альберт Лихолет.

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