Запуск экспериментальной лаборатории для выращивания семенного картофеля

© Фото из открытых источников

НПО «Агросс» вновь запустил экспериментальную лабораторию по изучению биотехнологических приемов, как элементов первичного семеноводства картофеля. Лаборатория запущена в здании технопарка высоких технологий Свердловской области. Это уже второй запуск экспериментальной лаборатории в этом региональном инновационном центре. Первый состоялся 11 ноября 2020 года.

Затем до февраля 2023 года был период партнерского пребывания в селекционно — технологическом центре в области картофелеводства УрФАНИЦ УрО РАН в качестве инициатора научных исследований, это дало определенные результаты, но далее в НПО «Агросс» по ряду причин было принято решение действовать независимо и самостоятельно, и команда приступила к изготовлению оборудования для запуска собственной экспериментальной лаборатории по изучению биотехнологических приемов возделывания, а также поведения растений картофеля при выращивании его из растений in-vitro в искусственных средах.

Данные исследования необходимы для получения более детального представления о результатах разработанной технологии производства первичного семенного материала картофеля как одного из элементов первичного семеноводства картофеля, а также для дальнейшего совершенствования комплекса сопутствующего оборудования и программного обеспечения.

Запуск экспериментальной лаборатории состоялся 31 октября, а уже 2 ноября на автоматизированной установке были высажены растения картофеля in-vitro.

© Фото из открытых источников

По словам руководителя НПО «Агросс» Алексея Ковалева, за две недели высаженные растения картофеля в лабораторной установке PRIMOBREEDER AERO LAB успели адаптироваться и пошли в рост.

© Фото из открытых источников

Алексей Ковалев: «Наши установки уже работают в Иркутском государственном аграрном университете, в ФБГНУ „Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского Отделения Российской академии наук“ и его филиале — Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства. Но это совсем не означает, что мы претендуем на обладание исчерпывающими знаниями в этом вопросе. Несомненно, накопленный опыт позволяет нам говорить о себе, как о коллективе, который является одним из лидирующих по объему знаний в РФ по данному вопросы, однако, мы отдаем себе отчет в том, что достижение определенных результатов не говорит об исчерпании области знания. Мы продолжаем изучать и совершенствовать приемы воздействий на растения с целью обеспечения лучших условий производства первичного семенного материала картофеля с заданными характеристиками. Сейчас в приоритете — изучение эндогенного гормонального уровня и его изменение, как отклик на технологические приемы».

© Фото из открытых источников

В лаборатории производится видеонаблюдение с записью всего происходящего на установках.

© Фото из открытых источников

Еще раз о сути проекта: «Проект «Меристема» — комплекс приемов, технологий и оборудования, предназначенных для производства миниклубней картофеля на этапе первичного (оригинального) семеноводства из растений in-vitro, безсубстратным методом, в профессиональных теплицах, позволяющий: осуществлять производство с наивысшим коэффициентом размножения, минимизацией риска заражения материала, снижением себестоимости производства, повышением технологического уровня производства, осуществляя производственный цикл круглый год. Проект стартовал в 2019 году.

© Фото из открытых источников

Проект платформа «Меристема» — технология, которая в разы позволит повысить коэффициент размножения отечественных селекционных достижений, и, следовательно, кардинально изменит ситуацию на рынке семенного картофеля, так как позволит в более короткий временной период произвести замену импортного генетического материала на отечественный.

В НПО «Агросс» отмечают: «Уникальность установки не в «железе» или использовании уникального осветительного звена, а в технологических циклах производства. На этой установке теоретически можно выращивать все: от клубники до салата, но наши планы — вывести на рынок удобное в использовании, легко обслуживаемое и администрируемое, надежное оборудование, которое позволит любому из предприятий, осуществляющих деятельность в области оригинального семеноводства картофеля, вырастить под свои потребности необходимое количество первичного материала (миниклубней), сократив при этом его себестоимость и повысив качество».

К плюсам технологии относится и то, что производство миниклубня лабораторным методом в значительной степени снижает вероятность его поражения болезнями и вирусами. Это одна из особенностей разрабатываемой технологии производства и сопутствующего оборудования — снижение влияния «человеческого» фактора на риски при производстве безвирусного посевного материала для семеноводства.

Сегодня селекционная работа в России в целом ведется на конкурентоспособном уровне, однако в основной массе, селекционные учреждения имеют достаточно небогатую технологическую базу, что не позволяет им в достаточном для конкуренции с образцами импортной селекции количестве производить качественный селекционный материал. Виной тому в том числе и технологии размножения с низким коэффициентом, да и наложение определённых стереотипов о качестве российского картофельного семенного материала.

НПО «Агросс» — резидент технопарка высоких технологий Свердловской области с 2019 года, а также подписант и член Хартии АПК в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Проект Платформа Меристема успешно прошел экспертизу Сколково.

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