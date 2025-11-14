Челябинская область собрала лучший за 33 года урожай зерна
Челябинская область завершила уборку зерновых.
Собрано 2 млн 334 тыс. тонн зерна в чистом весе. Это стало лучшим результатом с 1992 года, то есть за последние 33 года.
В том числе собрано 1,55 млн тонн пшеницы, 499 тыс. тонн ячменя, 156 тыс. тонн овса.
Также в этом сельхозсезоне установлен рекорд по урожайности зерновых — больше 20 центнеров с гектара в весе после доработки.
Самым урожайным до этого считался 2017 год. Тогда было собрано 2,307 млн тонн. Средняя урожайность была 16,8 центнеров с гектара.
Как отмечает пресс-служба Минсельхоза региона, хозяйства региона продолжают уборку масличных культур, их урожай также обещает быть рекордным. Так, по данным на конец первой декады ноября, в регионе было убрано 84% масличных культур и собрано 398 тыс. тонн маслосемян в бункерном весе. В прошлом году было собрано 287 тыс. тонн масличных, это был наибольший урожай за последние годы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- НПО «Агросс» вновь запустил экспериментальную лабораторию по&nb...ом региональном инновационном центре. Первый состоялся 11 ноября 2020 года.
- 10 апреля СПК «Коелгинское» открыл в Еткульстком районе Че...третья доильная установка такого типа в СПК «Коелгинское».
- В Агаповском районе Челябинской области открылся «Селекционно-се...bsp;федерального бюджетов. Общая сумма вложений более 600 миллионов рублей.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 2