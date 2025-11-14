Челябинская область завершила уборку зерновых.

Собрано 2 млн 334 тыс. тонн зерна в чистом весе. Это стало лучшим результатом с 1992 года, то есть за последние 33 года.

В том числе собрано 1,55 млн тонн пшеницы, 499 тыс. тонн ячменя, 156 тыс. тонн овса.

Также в этом сельхозсезоне установлен рекорд по урожайности зерновых — больше 20 центнеров с гектара в весе после доработки.

Самым урожайным до этого считался 2017 год. Тогда было собрано 2,307 млн тонн. Средняя урожайность была 16,8 центнеров с гектара.

Как отмечает пресс-служба Минсельхоза региона, хозяйства региона продолжают уборку масличных культур, их урожай также обещает быть рекордным. Так, по данным на конец первой декады ноября, в регионе было убрано 84% масличных культур и собрано 398 тыс. тонн маслосемян в бункерном весе. В прошлом году было собрано 287 тыс. тонн масличных, это был наибольший урожай за последние годы.