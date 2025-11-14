MAX
Челябинская область собрала лучший за 33 года урожай зерна

Челябинская область завершила уборку зерновых.

Собрано 2 млн 334 тыс. тонн зерна в чистом весе. Это стало лучшим результатом с 1992 года, то есть за последние 33 года.

В том числе собрано 1,55 млн тонн пшеницы, 499 тыс. тонн ячменя, 156 тыс. тонн овса.

Также в этом сельхозсезоне установлен рекорд по урожайности зерновых — больше 20 центнеров с гектара в весе после доработки.

Самым урожайным до этого считался 2017 год. Тогда было собрано 2,307 млн тонн. Средняя урожайность была 16,8 центнеров с гектара.

Как отмечает пресс-служба Минсельхоза региона, хозяйства региона продолжают уборку масличных культур, их урожай также обещает быть рекордным. Так, по данным на конец первой декады ноября, в регионе было убрано 84% масличных культур и собрано 398 тыс. тонн маслосемян в бункерном весе. В прошлом году было собрано 287 тыс. тонн масличных, это был наибольший урожай за последние годы.

  • Нет аватара termometrix14.11.25 11:15:30

    «Собрано уже 141,5 млн тонн зерна в бункерном весе, по итогам года сохраняется прогноз на уровне 135 млн тонн в чистом весе. По зернобобовым, сое, рапсу, плодам и ягодам ожидаются исторические рекорды».
    МСХ
    https://vk.com/...147141106_17654

    #1308511
  • Нет аватара Azimut9914.11.25 14:01:20

    «Больше 20 центнеров с гектара».
    Я так понимаю, что у Челябинской области очень большой потенциал в плане сбора зерновых, так как средняя урожайность зерновых в РФ в 2025 году составила 34,6 центнера с гектара.

    #1308531