На территории технопарка «Слава» открылся новый цифровой завод

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Предприятие имеет три перенастраиваемые линии, на которых одновременно организовано два типа производства: серийное и единичное (опытное). Это позволяет в зависимости от показателей технологичности изделий применять в рамках комплекса различные методы организации производства. Мощность производственных линий составляет 4-7 тысяч изделий в год в зависимости от их модификации и серийности при организации работ в односменном рабочем режиме. Производство может быть организовано вплоть до круглосуточной работы в различном режиме сменности для повышения производительности и объема выпуска продукции. В целях контроля качества проведена интеграция производственного процесса в единое информационное пространство.

Компания «АКСИТЕХ» реализует свою продукцию в рамках Программ газификации, реконструкции и технического перевооружения, является членом Ассоциации производителей газового оборудования. ООО «Газпром межрегионгаз» выступает ее основным Заказчиком.

«В „Газпром межрегионгаз“ давно и на системной основе ведется работа с отечественным сектором производства для газовой отрасли. Сейчас наш технологический суверенитет обеспечивается сотрудничеством с надежными партнерами-поставщиками — это порядка 300 российских предприятий, прошедших нашу корпоративную оценку соответствия. Программы газификации регионов России и догазификации на 100% реализуются с применением отечественного оборудования. Растет число площадок, наращиваются объемы производства, осваиваются новые технологии», — сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Сегодняшнее событие — это ещё один шаг в наращивании выпуска отечественного, замещающего импортные аналоги оборудования. Такие высокотехнологичные производства создают надежные технические решения, которые напрямую повышают эффективность и безопасность объектов автоматизации газораспределения, водоснабжения и других энергетических объектов. Благодарим „Газпром межрегионгаз“ за выбор нашей компании в качестве ведущего поставщика систем телеметрии и телемеханики для объектов газораспределения», — отметил Председатель совета директоров ООО «АКСИТЕХ» Александр Базулев.

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