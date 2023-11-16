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Маневровый локомотив ТЭМ23-0002 проходит подконтрольную эксплуатацию в депо Брянск II

На территории станции Брянск-Льговский, где сосредоточен основной поток грузовых вагонов, тепловоз ТЭМ23-0002 выполняет маневровую, вывозную и горочную работу.

 © web.telegram.org

Он подаёт составы, выполняет роспуск вагонов, но основная его задача — формирование составов.

В течение всего срока подконтрольной эксплуатации сотрудники РЖД на ежедневной основе взаимодействуют с представителями Брянского машиностроительного завода. Сотрудники гарантийного центра БМЗ регулярно снимают показания с узлов и агрегатов локомотива для анализа работы его систем. Заводчане активно консультируют железнодорожников по возникающим вопросам, обмениваются с ними опытом.

Подконтрольная эксплуатация продлится ещё около месяца. Полученные в её ходе данные помогут скорректировать последующую работу по совершенствованию конструкции тепловозов этой серии.

Справка:

ТЭМ23 — Первый представитель новой платформы маневровых локомотивов ТМХ. Он предназначен для работы на путях промышленных предприятий, а также на железных дорогах общего и необщего пользования. За счёт двухдизельной силовой установки и асинхронного тягового привода четырехосный ТЭМ23 может заменить широкую линейку маневровых тепловозов старых серий, в том числе шестиосных.

Маневровый тепловоз ТЭМ23

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org

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Источник: https://web.telegram.org/a/#-1001307727110

транспорт, железная дорога, локомотивы, маневровый локомотив, ТЭМ23, ТМХ, Брянск
  • Аlex М Аlex М
    16.11.2320:49:53

    Обратил внимание на камеру и экран показывающий рельсы, то есть проблемы слепых зон тут нет. Это штатный экран для всех таких локомотивов?

    #1271721
    • Jorjio774 Jorjio774
      16.11.2321:40:08

      - Кабина с круговым обзором в габарите 02-ВМ

      С оффициального сайта

      Маневровый тепловоз ТЭМ23

      Отредактировано: Jorjio774~21:41 16.11.23
      #1271724
      • Аlex М Аlex М
        16.11.2321:42:25

        Да, это тоже есть, благодаря низкому капоту

        #1271725
        • Jorjio774 Jorjio774
          16.11.2321:50:47

          Ну, похоже, что это штатная система видеоконтроля, но настолько незначительная по сравнению со всем остальным, что они её даже не добавили в презентацию. Я не нашёл.

          #1271730
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