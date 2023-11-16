Маневровый локомотив ТЭМ23-0002 проходит подконтрольную эксплуатацию в депо Брянск II

На территории станции Брянск-Льговский, где сосредоточен основной поток грузовых вагонов, тепловоз ТЭМ23-0002 выполняет маневровую, вывозную и горочную работу.

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Он подаёт составы, выполняет роспуск вагонов, но основная его задача — формирование составов.

В течение всего срока подконтрольной эксплуатации сотрудники РЖД на ежедневной основе взаимодействуют с представителями Брянского машиностроительного завода. Сотрудники гарантийного центра БМЗ регулярно снимают показания с узлов и агрегатов локомотива для анализа работы его систем. Заводчане активно консультируют железнодорожников по возникающим вопросам, обмениваются с ними опытом.

Подконтрольная эксплуатация продлится ещё около месяца. Полученные в её ходе данные помогут скорректировать последующую работу по совершенствованию конструкции тепловозов этой серии.

Справка: ТЭМ23 — Первый представитель новой платформы маневровых локомотивов ТМХ. Он предназначен для работы на путях промышленных предприятий, а также на железных дорогах общего и необщего пользования. За счёт двухдизельной силовой установки и асинхронного тягового привода четырехосный ТЭМ23 может заменить широкую линейку маневровых тепловозов старых серий, в том числе шестиосных. Маневровый тепловоз ТЭМ23

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