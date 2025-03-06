Первые на МЖД

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В депо Рязань началась эксплуатация новых маневровых локомотивов ТЭМ23.
Это на 100% российская машина. Её отличают концептуальный дизайн и модульная конструкция: силовая установка и кабина машиниста состоят из отдельных блоков. Любой из них можно заменить, не отправляя в длительный ремонт локомотив целиком.
А еще это первая маневровая машина, которую в перспективе можно будет перевести на газовое топливо.
Всего на Московскую железную дорогу поступило пять ТЭМ23. Их передали в депо Рязань, а уже совсем скоро они отправятся на станцию Рыбное.
Для работы на них уже обучили 22 локомотивные бригады. К концу марта их будет 47.
А оценить изящество ТЭМ23 в движении вы можете в нашем видео, которое мы только что сняли.
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