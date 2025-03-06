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d-tatarinov 06 марта 2025, 12:36 475 Транспорт, спецтехника и логистика

Первые на МЖД

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В депо Рязань началась эксплуатация новых маневровых локомотивов ТЭМ23.

Это на 100% российская машина. Её отличают концептуальный дизайн и модульная конструкция: силовая установка и кабина машиниста состоят из отдельных блоков. Любой из них можно заменить, не отправляя в длительный ремонт локомотив целиком.

А еще это первая маневровая машина, которую в перспективе можно будет перевести на газовое топливо.

Всего на Московскую железную дорогу поступило пять ТЭМ23. Их передали в депо Рязань, а уже совсем скоро они отправятся на станцию Рыбное.

Для работы на них уже обучили 22 локомотивные бригады. К концу марта их будет 47.

А оценить изящество ТЭМ23 в движении вы можете в нашем видео, которое мы только что сняли.

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Источник: https://t.me/ukbmz_tmh

Брянск, БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ТЭМ23
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