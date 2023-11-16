АО «ПО «Электроприбор» увеличило объем поставок комплектующих для аппаратуры комплексов связи

Производственное объединение «Электроприбор» Концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) по итогам 10 месяцев 2023 года в 6 раз увеличило объем выпуска и поставок микротелефонных трубок относительно аналогичного периода 2022 года.

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Изделия применяются для работы в различной аппаратуре комплексов связи, в том числе в составе аппаратуры автоматического засекречивания телефонной и цифровой информации.

Микротелефонная трубка МТТ-УК-1 обеспечивает ведение двустороннего разговора в акустических шумах до 100 дБ, усиление речевого сигнала с микрофона, отключение микрофона, посылку вызова и управление радиостанцией.

Ключевой особенностью изделия является работа в различных климатических условиях — при температурах от -40ºС до +55ºС, а также вибрационных нагрузках с частотой от 5 до 2000 Гц и ударных нагрузках с длительностью ударных импульсов от 1 до 10 мс.

«Увеличение объема выпуска и поставок микротелефонных трубок обусловлено повышенным спросом на данную продукцию. На основании текущих заявок на 2024 год мы планируем нарастить объем выпуска данных изделий еще в 2 раза, что свидетельствует о готовности производственных мощностей предприятия к дальнейшему масштабированию производства», — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса ПО «Электроприбор» Олег Мешков.

Справка: Микротелефонная трубка МТТ-УК-1 производится в двенадцати вариантах комплектации и различается типом кабеля — с прямым или угловым разъемом, а также наличием комплекта монтажных частей и упаковкой.

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