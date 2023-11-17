Липецкий «Моторинвест» запустил производство нового электрокроссовера EVOLUTE i-SKY

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Липецкий «Моторинвест» начал серийное производство электрического кроссовера Evolute i-SKY.Предзаказ на новинку уже открыт, поставки i-SKY в дилерские центры начнутся в ближайшее время для их передачи первым клиентам.

«Цена на модель начинается от 3 995 000 рублей с учетом действия государственной поддержки. Для всех электромобилей бренда, производимых в России, предполагается государственная субсидия при приобретении», — сообщили в пресс-службе завода. Согласно сайту компании, без учета скидок рекомендованная розничная цена составляет 4,99 миллиона рублей.

«Предзаказы на новинку уже начались. Первые i-SKY уже в ближайшие недели доедут в дилерские центры для передачи первым клиентам», — уточнили в «Моторинвесте».

Дальность хода Evolute i-SKY на одном заряде — более 500 километров, пиковая мощность электродвигателя составляет 204 лошадиные силы.Завод «Моторинвест» под Липецком — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на нем собираются три модели электрокаров: i-PRO, i-JOY и i-SKY.

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