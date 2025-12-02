Российский автомобильный бренд Evolute, выпускающий на заводе «Моторинвест» в Липецкой области электрокары и гибриды, объявил о запуске цеха сварки и окраски кузовов, что стало частью планового повышения уровня локализации производства. Это позволит увеличить объемы выпуска, использовать больше комплектующих от российских производителей и адаптировать автомобили под условия эксплуатации в стране.

Новые производственные линии соответствуют СПИК 2.0 и стратегии поэтапной локализации. Завершены монтаж и пусконаладочные работы, персонал прошел обучение. Изготовлено более 20 тестовых кузовов, прошедших строгую проверку качества.

На окрасочном участке модернизированы элементы технологической линии, включая замену футеровки и анодных ячеек катафорезной ванны. Роботизация участка нанесения вторичного грунта и камеры окраски позволяет повысить качество, производительность и безопасность.

Первой моделью, вставшей на конвейер с применением новых технологий, стал обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space в пятиместном и семиместном исполнениях. Это первый последовательный гибрид, который производится на территории РФ. Кроссовер получил обновленный дизайн, улучшенную силовую установку, полностью переработанный интерьер и был подготовлен для эксплуатации в российских условиях.

К 2032 году компания планирует достичь уровня локализации в 5500 баллов, что позволит производить основную часть деталей для машин на территории нашей страны. На данный момент развитие производственных мощностей и процессов локализации осуществляется в соответствии с утвержденным планом.