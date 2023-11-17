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Авиация

В Якутии открыли аэропорт Черский после реконструкции

 © sakha.gov.ru

Аэропорт «Черский» открылся в одноименном поселке в Якутии после масштабной реконструкции. 15 ноября здесь приземлился первый рейс из Якутска.

«Вместо грунтовой полосы в аэропорту Черского построена новая с искусственным покрытием длиной 1630 метров, что позволило обеспечить круглогодичное воздушное сообщение Нижнеколымского района с Якутском, — сообщили в пресс-службе правительства Якутии — Помимо этого установлено новое метеорологическое и светосигнальное оборудование»

Вместе с тем, на территории аэропорта оборудовали водоприемные и водоотводные каналы, а также укрепили береговую часть.

Черский — девятый по счету аэропорт региона, реконструированный в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Так, в Якутии уже модернизировали аналогичные объекты в Верхневилюйске, Жиганске, Белой Горе, Депутатском, Сангарах, Хандыге, Вилюйске и Якутске.

До конца текущего года завершится реконструкция аэропортов в Усть-Нере и Нерюнгри.

А в планах на будущий год — ввод в эксплуатацию аэропортов в Мирном, Олекминске и Полярном.

 © sakha.gov.ru

https://www.sak...view/id/3377587

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Источник: https://krsk.sibnovosti.ru/news/428470/

Якутия, Черский, аэропорт
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    17.11.2320:25:28

    Черский — поляк -первоткрыватель и ученый, которых золотыми буквами записался в истории России — отсюда и поселок и горы Черского. Большой горный хребет.

    В самой Польше конечно про него забыли.

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    В Якутии без авиации никак — нужно еще побольше своих подходящих самолетов.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:28 17.11.23
    #1271850
    • Нет аватара Лексур
      17.11.2321:51:46

      Сомневаюсь, что в Польше помнят и других своих соплеменников, которые были преданными поддаными других стран. Есть у польских поляков нелюбовь к «ассимилированным».

      #1271857
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        17.11.2322:31:39

        Это касается главным образом России — в случае Штатов, Франции … помнят хорошо.

        #1271861
        • Нет аватара Лексур
          17.11.2322:41:44

          С «австрийцами» у них как и с «русскими». Просто ни в состави Франции, ни в составе США Польша не была.

          #1271863
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