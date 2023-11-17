В Якутии открыли аэропорт Черский после реконструкции

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Аэропорт «Черский» открылся в одноименном поселке в Якутии после масштабной реконструкции. 15 ноября здесь приземлился первый рейс из Якутска.

«Вместо грунтовой полосы в аэропорту Черского построена новая с искусственным покрытием длиной 1630 метров, что позволило обеспечить круглогодичное воздушное сообщение Нижнеколымского района с Якутском, — сообщили в пресс-службе правительства Якутии — Помимо этого установлено новое метеорологическое и светосигнальное оборудование»

Вместе с тем, на территории аэропорта оборудовали водоприемные и водоотводные каналы, а также укрепили береговую часть.

Черский — девятый по счету аэропорт региона, реконструированный в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Так, в Якутии уже модернизировали аналогичные объекты в Верхневилюйске, Жиганске, Белой Горе, Депутатском, Сангарах, Хандыге, Вилюйске и Якутске.

До конца текущего года завершится реконструкция аэропортов в Усть-Нере и Нерюнгри.

А в планах на будущий год — ввод в эксплуатацию аэропортов в Мирном, Олекминске и Полярном.

© sakha.gov.ru

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