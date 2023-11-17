«Швабе»: инновации в сфере медицины

Медицинские разработки Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех отмечены наградами Международной выставки инноваций и изобретений INEX.

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Награды получили сразу два изделия линейки медицинской продукции УОМЗ.

Золотой медали конкурса удостоен мобильный инкубатор BONNY, предназначенный для безопасной транспортировки новорожденных. Он обеспечивает комфортный температурный режим и защиту от шума и вибрации. А серебряной медалью отмечен аппарат ингаляционной анестезии для детей и взрослых МАИА-01, способный выполнять одновременно три функции: искусственную вентиляцию легких, подачу наркоза и мониторинг дыхательной смеси.

«Это наш первый опыт участия в индийской выставке INEX и приятно видеть, что изделия УОМЗ получили такую высокую оценку жюри. Важно также, что в рамках этого мероприятия мы смогли познакомить медицинское сообщество Индии с нашими новыми разработками. Сегодня данные образцы наукоемкой отечественной продукции активно применяются в лечебных учреждениях России, успешно замещая на внутреннем рынке импортные аналоги», — отметил генеральный директор УОМЗАнатолий Слудных.

Справка: Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова входит в число крупнейших российских производителей медицинской техники. В линейке предприятия — образцы современных наркозно-дыхательных аппаратов, систем для фототерапии и инкубаторов для новорожденных. Продукцию используют российские медучреждения, а также врачи зарубежных стран.

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