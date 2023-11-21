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КрасЖД завершила строительство второго главного пути на перегоне Кизир — Журавлево в Курагинском районе Красноярского края.

Перегон расположен на линии Междуреченск — Тайшет, с которой начинается Восточный полигон. Это сложный отрезок трассы, проложенный по горно-таежной местности в отрогах Саян через долину реки Кизир.

«Модернизация Кизир — Журавлево важна не только для Красноярского края, где идёт активное развитее промышленности и постоянно растёт спрос на железнодорожные грузовые перевозки. Это — один из этапов масштабного проекта по увеличению пропускных способностей всего Восточного полигона, частью которого является южный ход КрасЖД Междуреченск — Тайшет.

Линия соединяет Западную и Восточную Сибирь и проходит по труднодоступным горно-таежным местам, — здесь порядка 700 искусственных сооружений. До начала реконструкции она почти на 70% была однопутной. Благодаря новому строительству мы сократили количество барьерных мест в 1,5 раза — так, участок от станции Кошурниково до станции Саянской, несмотря на сложнейший рельеф, стал самым скоростным на Красноярской магистрали», — рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Менее чем за полтора года на перегоне, который огибает реку Кизир и хребты Восточного Саяна, совершая крутые повороты, красноярские железнодорожники выполнили большой объем работ. Здесь построено почти 10 км новых вторых главных путей, возведено 3 железобетонных моста, уложено 8 водопропускных труб, смонтировано свыше 250 опор контактной сети под новые линии электропередач.

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность движения поездов по путям перегона, зажатого между рекой и горами, железнодорожники возвели 4 подпорных стены в тех местах, где железная дорога вплотную прилегает к склонам и скальным массивам. Общая протяженность новых подпорных сооружений — почти 500 метров, высота стен — от 6 до 9 метров.

Все работы проводились железнодорожниками в условиях сохранения движения поездов.

Отметим, что Кизир — Журавлево — 14-й из 17 перегонов, расположенных на направлении южного хода КрасЖД от Курагино до Саянской, где в ходе модернизации построены сплошные вторые пути (в настоящее время их общая протяженность — 262 км).

Реконструкция выполнена в рамках инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности участка Артышта — Междуреченск — Тайшет». Проект реализуется с учетом утвержденных параметров модернизации БАМа и Транссиба, обеспечивающих достижение по итогам 2024 года объемов вывоза грузов до 180 миллионов тонн в год.

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