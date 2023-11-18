В Тамбовской области заложили 161 гектар садов интенсивного типа

© top68.ru

В Тамбовской области в текущем году заложили 161 гектар садов интенсивного типа. Посадили молодые яблони. Сады расположили в хозяйствах Мичуринского, Мордовского, Первомайского, Петровского и Умётского муниципальных округов.

Также в этом году садоводы Тамбовского, Мичуринского и Никифоровского округов посадили плодовые и ягодные культуры на общей площади в 14 гектаров. Кроме того, садоводы посадили многолетние кустарниковые ягодные насаждения — аронию, малину, смородину — на территории в 4,5 гектара в Мичуринском округе. Садовые хозяйства Мичуринского и Петровского округов на 8 гектарах разместили кусты земляники.

Всего в Тамбовской области около 9 тысяч гектаров садов, 5 тысяч из которых являются плодоносящими. В прошлом году аграрии заложили более 350 гектаров садов — часть из них интенсивного типа. Отметим, что в этом году в садоводческих хозяйствах региона собрано около 18 тысяч тонн яблок.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.