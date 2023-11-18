Саратовские участковые получили новые служебные машины отечественного производства

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Саратовские участковые получили новые служебные машины. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Для участковых уполномоченных Саратовской области закупили 23 новых служебных автомобиля «Нива». Средства были выделены по инициативе губернатора Романа Бусаргина из областного бюджета. Большая часть машин пойдет в районы и отдаленные сельские территории, где на одного сотрудника приходится несколько населенных пунктов.

17 ноября на Театральной площади Саратова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России.

https://www.sar...e/news/5548534/

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