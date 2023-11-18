Во Владимирскую область начала поступать новая техника для уборки дорог

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Во Владимирской области для уборки дорог к зиме правительство региона закупило 123 единицы техники. На комбинированные машины, тракторы и фронтальные погрузчики власти выделили 630,4 миллиона рублей. Вся новая техника будут использоваться круглый год при уборке улиц от пыли, грязи и снега, спиле деревьев и их вывозе, борьбе с борщевиком на обочинах трасс.

Новые машины приспособлены к природным условиям региона. Они российского и белорусского производства. 28 единиц техники уже передали в 16 муниципальных образований. Среди получивших технику — Владимир, Ковров, Петушинский и Юрьев-Польский районы, Гусь-Хрустальный район и город. Остальные машины прибудут в регион в декабре. Пока снегоуборочная техника во Владимирской области подготовлена к зимнему сезону только на 60 процентов.

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