Школы и больницы в муниципалитетах Свердловской области получили новый транспорт

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В Екатеринбурге прошла торжественная церемония передачи 15 школьных автобусов и 17 автомобилей службы скорой помощи муниципалитетам.

В рамках текущей поставки больницы региона получили 10 автомобилей Газель «NEXT», 6 полноприводных машин Газель «Соболь» и 1 полноприводный «УАЗ». Весь транспорт оснащен необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи пациентам: дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратами ИВЛ, фельдшерскими укладками и т. д.

Пополнение автопарка соответствует ключевым векторам национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование».

Автомобили получили 16 муниципалитетов региона. Среди них — Красноуфимск, Сухой Лог, Карпинск, Камышлов, Тавда, Арамиль, Ирбит, Невьянск, Богданович, Волчанск, Красноуральск, Кировград.

За счет средств федерального и областного бюджетов в 2023 году в медучреждения региона поставлено уже 38 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В». Годом ранее автопарк свердловских больниц пополнили 46 транспортных средств.

© oblgazeta.ru

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