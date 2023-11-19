Компания «Профессионал» освоила производство гусеничного экскаватора РВ225N

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Как сообщила пресс-служба компании «Профессионал», ООО «Профессионал» (находится в городе Иваново и является крупнейшим предприятием в России по проектированию и производству навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники, а также поставщиком навесного оборудования и спецтехники собственного производства в страны СНГ, Южную и Северную Америку, Африку, страны Азии и Европы), освоило производство гусеничного экскаватора РВ225N массой 21,8 тонн и габаритной шириной 2540 мм, что позволяет транспортировать машину без согласования перевозки с ГИБДД.

Экскаватор оснащен двигателем 6-цилиндровым двигателем Cummins мощностью 152 л.с. с механическим топливным насосом высокого давления.

Машина оснащена усиленным ковшом 4,2 кубических метра и массой 3050 кг, изготовленным с применением высокопрочных низколегированных сталей. По желанию заказчика экскаватор может быть оснащен стандартными, усиленным, скальными и планировочными ковшами, а также гидромолотами, вибротрамбовками, вибропогружателями и проч. навесным оборудованием.

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© dst-prof.ru

© dst-prof.ru

© dst-prof.ru

© dst-prof.ru

© dst-prof.ru

© dst-prof.ru

Новая модель экскаватора является пятой моделью в линейке экскаваторов Профессионал, выпускаемых компанией.

Ранее компанией был освоен выпуск четырех моделей экскаваторов-погрузчиков Cukrоva, а также трех моделей экскаваторов-погрузчиков Shanmon.

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