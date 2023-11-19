Навигация-2023 в Московском бассейне ВВП завершилась ростом пассажиропотока почти на 15%

На внутренних водных путях Московского бассейна 17 ноября завершилась навигация 2023 года. Торжественная церемония закрытия навигации прошла 16 ноября на Северном речном вокзале.

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В период навигации по системе гидротехнических сооружений бассейна прошли порядка 87,2 тыс. судов различного назначения, из них 47,5 тыс. грузовых, 19,1 тыс. пассажирских и 20,6 тыс. технического, вспомогательного флота и маломерных судов.

По внутренним водным путям бассейна перевезено более 2,4 млн пассажиров. Общий пассажиропоток по отношению к навигации 2022 года увеличился на 14,5%. Объем грузоперевозок составил порядка 24,1 млн тонн.

По сравнению с прошлогодней навигацией на 185 км произошло улучшение качественных параметров судовых ходов на участках внутренних водных путей с гарантированными габаритами. На р. Ока увеличена протяженность водных путей первой категории на 90 км. Проведен перевод из 3-й в 1-ю категорию на протяжении 36 км, а из 2-й категории в 1-ю на протяжении 54 км.

Кроме того, из 3-й категории во 2-ю переведены участки на Оке общей протяженностью 95 км.

Увеличена гарантированная глубина на участке р.Оки от д. Щурово до 886 км протяженностью 36 км с 1,0 м до 1,7 м, на участке р. Трубеж протяженностью 2 км с 1,1 м до 1,2 м.

На обслуживании водных путей было задействовано 28 обстановочных бригад. Для обеспечения безопасности судоходства и поддержания гарантированных габаритов судовых ходов выполнены путевые работы по дноуглублению на транзите на 3423 тыс. м3, дноочищению на 3409 тонн, тралению на 434,3 км2 и русловым изысканиям в количестве 446 съемок. Аварийных происшествий с транзитными судами по вине работников пути не зафиксировано.

В этом году было введено в эксплуатацию 1 новое промерное судно проекта 3330 «Промерный-3». На собственных ремонтных пунктах прослиповано 12 единиц флота. Подрядным способом завершен капитальный ремонт на 13 единицах флота. Также произведен капитальный ремонт 3 главных судовых двигателей.

Проведено 6 регулярных обследований, утверждено 13 деклараций гидротехнических сооружений.

Инспекторами государственного портового контроля проведено 1207 инспекций судов и иных плавучих объектов в бассейне ВВП. Всего по итогам проверок выявлено 2653 нарушения обязательных требований. Оформлено и выдано 829 квалификационных документов, 270 удостоверений личности моряка и 130 мореходных книжек.

По завершении навигации на судоходных ГТС ФГБУ «Канал имени Москвы» начинается межнавигационный ремонт. Технический флот учреждения после снятия знаков навигационной обстановки отправляется к местам зимнего судоремонта.

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

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