«Почта России» запустила первого в стране робота для выдачи посылок

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В компании назвали такого робота складоматом: он способен найти и выдать посылку клиенту в течение 1 минуты.

Первый в России роботизированный пункт приема и выдачи отправлений открылся в Санкт-Петербурге. Устройство полностью автоматизировано, сотрудники почтового отделения только предварительно загружают посылки через шлюз, после чего складомат распределяет их по полкам в зависимости от размера.

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Как только отправление будет в складомате, получателю придет уведомление с кодом: его потребуется ввести на экране аппарата (либо отсканировать штрих-код из мобильного приложения Почты России), после чего робот найдет нужную посылку и выдаст ее человеку через клиентский шлюз.

Есть ограничения по габаритам посылок, получаемым через складомат, — не более 560×315×375 мм, также они не должны быть отправлены наложенным платежом или требовать уплаты таможенных пошлин.

Складомат — это российская разработка, за которой стоит специальное конструкторское бюро вычислительной техники «ИСКРА» из Санкт-Петербурга. В скором времени складомат сможет не только выдавать отправления, но и принимать посылки, рассчитывая вес, стоимость и сроки доставки.

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