Завершено строительство четвертого СПК на подводных крыльях «Метеор 120Р» проекта 03580
Завершено строительство четвертого из серии скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» проекта 03580.
Технические характеристики:
- Класс РКО О2,0/1,3 СПКА
- Назначение перевозка пассажиров
- Длина габаритная, м 35,8
- Ширина габаритная, м 9,3
- Пассажировместимость, чел. 120
- Экипаж, чел. 6
- Скорость хода, км/ч 65
- Дальность хода, км 700
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21.11.2316:04:54