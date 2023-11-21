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Судостроение и судоходство

Завершено строительство четвертого СПК на подводных крыльях «Метеор 120Р» проекта 03580

Завершено строительство четвертого из серии скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» проекта 03580.

 © rfclass.ru

Технические характеристики:

  • Класс РКО О2,0/1,3 СПКА
  • Назначение перевозка пассажиров
  • Длина габаритная, м 35,8
  • Ширина габаритная, м 9,3
  • Пассажировместимость, чел. 120
  • Экипаж, чел. 6
  • Скорость хода, км/ч 65
  • Дальность хода, км 700

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Источник: https://rfclass.ru/events/2023/noya...krylyakh-meteor-120r-proekta-03580/

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Метеор 120Р, 03580, СПК
  • Нет аватара Argonaft
    21.11.2316:04:54

    Начало положено!

    Кстати, мне больше этот проект нравится, чем метеор-2020.

    И на предшественника больше похож

    #1272177
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