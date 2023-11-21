Завершено строительство четвертого СПК на подводных крыльях «Метеор 120Р» проекта 03580

Завершено строительство четвертого из серии скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» проекта 03580.

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Технические характеристики:

Класс РКО О2,0/1,3 СПКА

Назначение перевозка пассажиров

Длина габаритная, м 35,8

Ширина габаритная, м 9,3

Пассажировместимость, чел. 120

Экипаж, чел. 6

Скорость хода, км/ч 65

Дальность хода, км 700

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