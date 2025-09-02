Зеленодольский СЗ сдал два СПК «Метеор-2020»
Зеленодольский завод имени А.М. Горького (Татарстан) передал заказчику два СПК «Метеор-2020». ГТЛК подписала акты технической приемки и приема-передачи двух пассажирских судов.
«Метеор-2020» предназначен для перевозок до 120 пассажиров и оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади.
Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020″имеет класс РРР — «О 2.0 1.4/1.4» и может эксплуатироваться на волне до 2 метров. Также, новый «Метеор» имеет ряд отличных от традиционных судов такого типа решений, что позволило на 20% повысить пассажировместимость и на 20-30% мореходность.
Кроме существенного улучшения мореходности, на улучшение условий обитаемости пассажиров и экипажа в течение длительных рейсов. Это 8 и более часов, ведь автономность судна по запасам топлива – 13 часов непрерывного хода. Просторный салон на 122 пассажира оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади.
Особое внимание уделено функциональной зоне для работы и отдыха членов экипажа. На судне также обеспечены все условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, особые места и оборудование для матерей с младенцами.
По информации проектанта, КБ «Си Тех», особенностью нового СПК проекта 03830 стала модернизированная крыльевая схема типа «утка». Основными преимуществами схемы с несущим кормовым крылом, по сравнению с традиционной для России «самолетной» схемой, является большая мореходность — большая высота преодолеваемой волны без средств автоматической стабилизации движения, меньшие перегрузки на волнении, меньшая амплитуда продольной качки, меньшая мощность и время выхода на крылья, простота реализации подъема как носового, так и кормового крыльев для движения по мелководью или подхода к необорудованному берегу.
|Технические характеристики СПК проекта 0380: «Метеор-2020»
|Длина, м
|36,00
|Ширина, м
|7,20
|Высота борта, м
|1,57
|Осадка габаритная, м
|2,40
|Пассажировместимость, чел.
|120,00
|Спальных мест экипажа
|4+2
|Багаж пассажиров, т
|3,00
|Мощность ГД,кВт
|2×1470
|Скорость, км/ч
|67,00
|Автономность, ч
|12,00
|Дальность по топливу, км
|700,00
|Класс РКО
|+О 2,0/1,4 СПК А
