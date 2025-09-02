Зеленодольский завод имени А.М. Горького (Татарстан) передал заказчику два СПК «Метеор-2020». ГТЛК подписала акты технической приемки и приема-передачи двух пассажирских судов.

© paluba.media

«Метеор-2020» предназначен для перевозок до 120 пассажиров и оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади.

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020″имеет класс РРР — «О 2.0 1.4/1.4» и может эксплуатироваться на волне до 2 метров. Также, новый «Метеор» имеет ряд отличных от традиционных судов такого типа решений, что позволило на 20% повысить пассажировместимость и на 20-30% мореходность.

Кроме существенного улучшения мореходности, на улучшение условий обитаемости пассажиров и экипажа в течение длительных рейсов. Это 8 и более часов, ведь автономность судна по запасам топлива – 13 часов непрерывного хода. Просторный салон на 122 пассажира оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади.

Особое внимание уделено функциональной зоне для работы и отдыха членов экипажа. На судне также обеспечены все условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, особые места и оборудование для матерей с младенцами.

По информации проектанта, КБ «Си Тех», особенностью нового СПК проекта 03830 стала модернизированная крыльевая схема типа «утка». Основными преимуществами схемы с несущим кормовым крылом, по сравнению с традиционной для России «самолетной» схемой, является большая мореходность — большая высота преодолеваемой волны без средств автоматической стабилизации движения, меньшие перегрузки на волнении, меньшая амплитуда продольной качки, меньшая мощность и время выхода на крылья, простота реализации подъема как носового, так и кормового крыльев для движения по мелководью или подхода к необорудованному берегу.