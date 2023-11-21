Первое в России производство кофейных капсул открылось в Карелии

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Компания «Кофейные технологии» успешно реализовала инвестиционный проект в области импортозамещения, открыв производство капсульного кофе при господдержке Фонда по содействию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия и регионального Фонда развития промышленности.

Первое в России профессиональное производство спрессованных кофейных капсул предназначено для транспортных компаний, гостиниц и предприятий общепита.

Генеральный директор компании, Андрей Левунин, отметил, что производство спрессованных капсул для кофе является уникальным в России, поскольку за пределами страны подобное оборудование производят лишь в Швейцарии и Италии. Компания также планирует расширить ассортимент выпускаемых капсул, включая более известные форматы. Оборудование, разработанное в течение года совместно с китайскими инженерами, отличается высоким качеством и эффективностью.

В настоящее время на предприятии действует одна линия производства, но планируется запускать еще две. Также планируется установка конвейера для упаковки готовой продукции. Для приобретения дополнительного оборудования и станков обжарки компания намерена привлечь дополнительный займ от Фонда развития промышленности Республики Карелия.

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