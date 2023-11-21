Состоялось торжественное открытие детского Технопарка им. П.Л. Капицы

© go2phystech.ru

В Долгопрудном прошло торжественное открытие Технопарка Физтех-лицея.

© go2phystech.ru

«Сегодня состоялось открытие Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, который станет частью Всероссийского естественно-научного школьного кластера. Это важная веха в российском образовании! В Технопарке будут обучаться более 10 000 школьников в год по естественно-научным и инженерным тематикам. Этот центр станет основополагающей площадкой для всех детей Российской Федерации, где они смогут реализовать мечты по созданию собственных проектов в сфере IT, беспилотной авиации, робототехники, биохимических технологий, космоса и энергетики. Мы очень рассчитываем на поддержку наших партнеров-организаций, которые в рамках 58 лаборатории будут вести образовательный процесс, начиная с сентября 2023 года. Мы приглашаем новые регионы, учащихся, школы и директоров школ к образовательным программам Технопарка», — рассказал Андрей Богданов, директор Технопарка имени П. Л. Капицы, исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ.

© go2phystech.ru

© go2phystech.ru

© go2phystech.ru

© go2phystech.ru

© go2phystech.ru

© go2phystech.ru

© go2phystech.ru

© go2phystech.ru

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