На астраханской верфи ОСК приступили к раскрою металла для плавучего дока

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На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) начались работы по резке металла для строительства передаточного плавучего дока грузоподъемностью 25000 тонн. Церемония закладки дока проекта 24012 запланирована на декабрь.

Работы выполняются в рамках заключенного контракта с ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» по внутризаводской кооперации между предприятиями АО «ОСК». Технический проект разработан ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК).

На предприятии получено 6000 тонн металла. Ожидается поставка ещё 14 000 тонн листового металлопроката толщиной до 30 мм.

Металлический плавучий док предназначен для спуска на воду различных кораблей, судов, объемных морских сооружений (размерами до 250×48 м, массой до 25000т), подъема из воды кораблей и судов для выполнения доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части. Кроме того, выполнение внутризаводских транспортно-логистических операций, связанных с перемещениями по акватории вдоль достроечной набережной крупных блоков и корпусов между стапелями.

Технические характеристики проекта 24012:

— длина наибольшая ~ 189,6 м;

— длина по стапель-палубе — 177,6 м;

— ширина дока — 62,0 м;

— высота борта -24,3 м;

— грузоподъемность — 25 000 т;

— предельная глубина погружения 20,64 м;

— экипаж 21 человек.

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