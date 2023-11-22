Ход строительства нового тракторного завода в Ростове-на-Дону

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В Ростове готовится к запуску производство тракторов. Сегодня строительство завода находится на финальной стадии. Скоро приступят к тестовым испытаниям всего технологического цикла.

Это уже полностью готовое производственное помещение с гигантской площадью более 57 тысяч квадратных метров. Практически все строительные работы завершены, инженерные коммуникации подведены. Полный ходом идет процесс наполнения будущего тракторного завода необходимым оборудованием. Под потолком, проходя испытания, снуют кран-балки, внизу в это время монтируют другие грузоподъемные механизмы.

«Это подъемник. Трактор будет подниматься на нём, потом устанавливаться будут колёса. И отсюда трактор уже будет уезжать», — рассказали рабочие. Это участок уже вполне узнаваемого главного сборочного конвейера. Вершина инженерной мысли с системой интеллектуальной сборки, которая исключит саму возможность брака. Часть роботизированных комплексов уже на штатных местах. Вот в процессе пуско-наладки автоматический манипулятор для установки окон кабины.

Впрочем, главный конвейер — это лишь один из участков. Тракторный завод Ростсельмаш — отнюдь не просто сборочное производство, а предприятие полного цикла. Здесь предусмотрены все технологические операции кроме литья. Гибка металла, механическая обработка, покраска. Металлообрабатывающие комплексы — одни из самых совершенных. Каждый как мини-фабрика по выпуску изделий любых необходимых конфигураций. Сейчас идет процесс их монтажа и наладки. Максимальная концентрация технических достижений в области машиностроения — главная, но не единственная особенность тракторного завода Ростсельмаш.

С не меньшим вниманием здесь подошли и к организационным решениям. Прямо в центре промышленной площадки монтируется огромный склад. Уже видны контуры будущих стеллажей. Здесь будет накапливаться запас комплектующих, чтобы они всегда были под рукой. Таким образом обеспечивается бесперебойная работа сборочного производства.

В опытно-промышленном режиме предприятие будет постепенно отрабатывать готовность к полной нагрузке, заложенной в проектной мощности — до 15-18 тракторов в смену. Огромный циферблат, установленный на административном корпусе отсчитывает уже не месяцы и недели, оставшиеся до пуска, а дни и часы.

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