Российские рыбаки выловили почти 4,9 млн тонн рыбы

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 22 ноября 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями достиг почти 4,9 млн тонн — на 10% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

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В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 15,6% и превысил 3,7 млн тонн. На промысле минтая добыто на 31,2 тыс. тонн больше — 1,8 млн тонн. Вылов сельди составил 327 тыс. тонн, камбалы — 72,9 тыс. тонн. Объем добычи трески составил 105,5 тыс. тонн. Объем добычи тихоокеанских лососей составил более 608,6 тыс. тонн, что на 13% больше уровня 2021 года.

На 16 ноября общая загрузка холодильников по хранению рыбной продукции в Приморском крае составила 68%. В рыбных терминалах находится 77,8 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 425,6 тыс. тонн, в том числе трески — 243,7 тыс. тонн, пикши — 70,2 тыс. тонн, мойвы — 23 тыс. тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 1,5% и достиг почти 70 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил почти 34,6 тыс. тонн, сельди балтийской — 22,5 тыс. тонн, что на 1,4 тыс. тонн выше уровня 2022 года.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 35,6 тыс. тонн, в том числе 8,9 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 75,9 тыс. тонн — на 5,3% больше показателя 2022 года, в том числе кильки — 27 тыс. тонн (+2,9 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил почти 509 тыс. тонн — чуть выше уровня прошлого года.

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