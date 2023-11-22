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Статистика

Российские рыбаки выловили почти 4,9 млн тонн рыбы

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 22 ноября 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями достиг почти 4,9 млн тонн — на 10% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

 © fish.gov.ru

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 15,6% и превысил 3,7 млн тонн. На промысле минтая добыто на 31,2 тыс. тонн больше — 1,8 млн тонн. Вылов сельди составил 327 тыс. тонн, камбалы — 72,9 тыс. тонн. Объем добычи трески составил 105,5 тыс. тонн. Объем добычи тихоокеанских лососей составил более 608,6 тыс. тонн, что на 13% больше уровня 2021 года.

На 16 ноября общая загрузка холодильников по хранению рыбной продукции в Приморском крае составила 68%. В рыбных терминалах находится 77,8 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 425,6 тыс. тонн, в том числе трески — 243,7 тыс. тонн, пикши — 70,2 тыс. тонн, мойвы — 23 тыс. тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 1,5% и достиг почти 70 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил почти 34,6 тыс. тонн, сельди балтийской — 22,5 тыс. тонн, что на 1,4 тыс. тонн выше уровня 2022 года.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 35,6 тыс. тонн, в том числе 8,9 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 75,9 тыс. тонн — на 5,3% больше показателя 2022 года, в том числе кильки — 27 тыс. тонн (+2,9 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил почти 509 тыс. тонн — чуть выше уровня прошлого года.

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Источник: https://fish.gov.ru/news/2023/11/22...i-vylovili-pochti-49-mln-tonn-ryby/

статистика, рыбный промысел, общий объем добычи водных биоресурсов, Росрыболовство
  • Нет аватара Serguei
    22.11.2319:57:24

    Также как и нашими «экспортёрами», не возвращающими валюту в бюджет и распихивающими деньги по бесчисленным «дочкам» в западных юрисдикциях, которыми сейчас занимается Правительство самым плотным образом на основе соответствующего Указа Президента, надо заняться и рыбаками. Я один из тех, кто пока не видит никакой связи между «выловом» и российским рынком/бюджетом. Про мой стол я не говорю, потому что сейчас в Таиланде и хорошо вижу связь между прошлым годом и нынешним: цены на морепродукты в Паттайе НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ. Креветки, рыба, кальмары и т. п. свежие, разнообразные, цены прежние. Хотя, доллар вырос с 32 батов за штуку до 35,82, но это НИКАК не влияет на цены внутри страны. А у нас? Я только матом могу отозваться о наших «наращивающих» вылов. Точно также, как Правительство не видит никакой полезной связи между «наращиванием поставок нефти, нефтепродуктов, металла, СПГ, угля и т. п.» и поступлениями в бюджет.

    #1272272
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      22.11.2320:35:09

      Я только матом могу отозваться о наших «наращивающих» вылов.

      А вы из Паттайи выйдете пешочком на север (только днём лучше, ночью это чревато) и зайдите в ближайшую деревню на озере. Посмотрите как люди в картонных коробках живут. Их старики живут без пенсий. И не все дети ходят в школу.

      Или в центре города на холме с западной стороны, там также.

      Может тогда отношение к сытой жизни в России несколько изменится.

      Отредактировано: Сергей Котенко~21:10 22.11.23
      #1272276
  • Нет аватара Serguei
    22.11.2320:18:24

    Devil is in the details (=хорошая английская пословица):

    «В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил почти 509 тыс. тонн — чуть выше уровня прошлого года.» А почему такой тренд, отличающийся от других? А потому что российский «рыбопромысловый флот», болтающийся в Мировом океане, аккуратно выводит циферки, чтобы быть «на плаву», сдавая «лишнюю» рыбку западным или азиатским покупателям и… оставляя валютную выручку себе, с чем сейчас и борется Правительство. Всегда удивлялся уровню разложения и уродства нашего «бизнеса». Весь Запад (55 стран «золотого миллиарда») навалился на нас, чтобы «победить на поле боя», «сокрушить экономику России» и «расчленить страну», а вся эта братва из «экспортёров» рыбаков, металлургов, газовиков, нефтяников, удобренЪщиков и т. п. внаглую лишают государство ресурсов для ведения СВО. Когда уже нанесут реально смертельный удар этим офшорам?

    Отредактировано: Serguei~20:22 22.11.23
    #1272274
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