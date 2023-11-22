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Своими глазами

Так бывает? Новый завод, где делают продукцию полностью сами, да еще и на отечественном оборудовании

 © Фото из открытых источников

Встречайте мой новый репортаж с нового производства: «Завод Москабель», входящий в группу «Москабельмет», открыл в Богородском городском округе Московской области новый цех по выпуску импортозамещающих кабелей для нефтегазовой промышленности, строительства, судостроения и судоремонта. Среди них геофизические, греющие и судовые кабели, а также кабели связи и управления.

Инвестиции в создание нового производства превысили 530 млн рублей, из которых 262 млн рублей в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

В этом видео репортаж с открытия нового завода, но не только. Я побывал и на основном производстве в Москве, оно еще более впечатляющее. Репортаж оттуда выйдет позже, а в этом видео небольшой трейлер к нему.

©Видео с youtube.com

И заметьте какое большое количество отечественного оборудования на этой новой современной площадке.

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  • rvk
  • 2
москабельмет, москабель, фрп
  • Е.Юрий Е.Юрий
    22.11.2322:44:12

    Это не просто бывает — так должно быть, это значит развитие идет по всем направлениям индустрии. И дело даже не в том что где-то используется импортное оборудование, а в том, что наша страна обладает всеми ресурсами для полного оснащения, за искоючением пока еще неразвитых элементов оборудования, которые мы еще не производим вообще или недостаточно благодаря предвтелям из 90-х и не только. Мы в состоянии производить практически все средства производства, и главное — у нас есть энергия и практически все материалы. Нужно только время и стабильность — именно этого нас все время пытались лишить, но слава Богу не в этот раз

    Отредактировано: Е.Юрий~22:45 22.11.23
    #1272280
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      22.11.2323:34:57

      Вы конечно правы. Я хотел только добавить что Москабель это настоящий лидер и это еще с советских времен. Они нпр. делали кабеля для систем противоракетной обороны — такие что нигде в мире таких еще не делали в это время.

      #1272282
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