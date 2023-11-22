Так бывает? Новый завод, где делают продукцию полностью сами, да еще и на отечественном оборудовании

© Фото из открытых источников

Встречайте мой новый репортаж с нового производства: «Завод Москабель», входящий в группу «Москабельмет», открыл в Богородском городском округе Московской области новый цех по выпуску импортозамещающих кабелей для нефтегазовой промышленности, строительства, судостроения и судоремонта. Среди них геофизические, греющие и судовые кабели, а также кабели связи и управления.

Инвестиции в создание нового производства превысили 530 млн рублей, из которых 262 млн рублей в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

В этом видео репортаж с открытия нового завода, но не только. Я побывал и на основном производстве в Москве, оно еще более впечатляющее. Репортаж оттуда выйдет позже, а в этом видео небольшой трейлер к нему.

©Видео с youtube.com

И заметьте какое большое количество отечественного оборудования на этой новой современной площадке.

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