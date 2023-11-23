На молокозаводе ХМАО запустили линию по производству смесей для новорожденных

© mngz.ru

На базе бывшего молокозавода в поселке Алябьевский Советского района ХМАО начали производство смесей для новорожденных. На предприятии запущена первая производственная линия.

«В тестовом режиме запущена производственная линия по изготовлению отечественных белковых компонентов смесей для новорожденных и детей до шести месяцев. На первом этапе реализации проект позволит заместить 10% внутреннего рынка, а после расширения производства и выхода на полную мощность, обеспечит 100% общероссийского рынка концентрата молочного белка и детских смесей», — указано в публикации.

Новое производство, открытое в Алябьевском носит статус комплексного научно-технического проекта. В него вложено вложено 1,5 млрд рублей.

© mngz.ru

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