В Твери открыт крупный логистический центр запчастей для техники UMG

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22 ноября 2023 года компания UMG (ООО «СДМ», входящяя в группу компаний «Промышленные инвестиции») открыла в Твери новый логистический центр — комплекс современных складских помещений для хранения запасных частей для обслуживания техники, работающей в европейской части России. Он стал основной частью централизованной системы, которая позволит машиностроителям оперативно проводить гарантийное и послегарантийное обслуживание модельного ряда UMG партнёрам и конечным потребителям. В планах компании открытие аналогичного центра в Екатеринбурге для обслуживания клиентов и партнёров в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

В складском блоке партнёра UMG — компании ТК «Альфа» — площадью 25 987 м² размещены зоны приемки, высотного хранения, комплектации и отгрузки. Помещения разделены противопожарными перегородками и оборудованы специальными системами пожаротушения. В структуру включен пятиярусный мезонин с подъемниками для хранения мелкоштучных товаров. Рядом — благоустроенная территория с подъездными дорогами, стоянками и маневровыми площадками для большегрузного транспорта.

Компания UMG (ведущий производитель строительно-дорожной и специальной техники) занялась подготовкой к запуску централизованной складской системы в начале 2023 года. Ранее был создан электронный каталог запасных частей и запущен дилерский портал для управления заказами. Открытие в Твери централизованного склада завершило формирование логистической структуры, которая должна значительно упростить работу дилеров компании, сэкономить рабочее время и ресурсы. Заказы теперь оформляются через портал UMG и автоматически передаются для отгрузки.

«Отличительной особенностью нового склада является возможность осуществлять отгрузку запчастей 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, обеспечивая нашим партнёрам и клиентам высокий уровень сервиса. В настоящий момент на складе активно ведется работа по формированию ассортимента запасных частей. Здесь будет хранится более 20 000 уникальных позиций. Мы уверены, что открытие централизованного склада станет важным шагом в развитии нашей компании и улучшении качества сервисного обслуживания наших клиентов», — отметил генеральный директор UMG Игорь Кульган.

«Мы рады приветствовать нового клиента — отечественного производителя спецтехники. Гордимся тем, что наш склад в Твери теперь хранит не только запчасти для легковых автомобилей, но и детали для крупной спецтехники, работающей в самых сложных условиях. Наша основная задача — обеспечивать клиентов компании необходимыми запчастями для поддержания работоспособности их техники. Мы ориентированы на оперативность и качество при предоставлении наших услуг, что подтверждает наш статус надежного партнера», — говорит Роман Хабаров, генеральный директор ТК «Альфа».

Планируется, что заполнение помещений необходимой продукцией завершится до конца года.

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