Компания UMG поставила муниципалитетам Московской области 62 экскаватора-погрузчика

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Торжественная передача спецтехники прошла в Красногорске. Универсальные модели остро востребованы компаниями жилищно-коммунального хозяйства области и максимально адаптированы к работе в городских условиях.

Компания UMG оперативно изготовила 62 экскаватора-погрузчика TLB-827 по заказу Правительства Московской области. Производство машин было реализовано на заводе ТВЭКС («Тверской экскаватор») в кратчайшие сроки — договор о поставках в рамках государственной программы был подписан в начале сентября 2024 г.

«Мы уверены, что наша техника будет способствовать качественному благоустройству общественного пространства городов Подмосковья. Экскаваторы UMG сегодня пополнили парки всех муниципалитетов региона. Мы благодарны за оказанное нам доверие и уверены, что дальнейшее сотрудничество UMG с муниципальными компаниями будет еще более успешным и плодотворным», — прокомментировал событие генеральный директор компании UMG Константин Николаев.

Экскаватор-погрузчик TLB-827 обладает высокой маневренностью и способен выполнять различные виды работ в ограниченном пространстве, что актуально для плотной городской застройки и коммунальных задач. Муниципальные службы могут использовать машины как для уборки снега и крупного мусора, а также для ремонта дорог, строительства инженерных коммуникаций и благоустройства территорий.

Переданные в Московскую область экскаваторы-погрузчики UMG полностью соответствуют техническим нормам и отвечают всем требованиям государственных стандартов.

Справочно:

Ведущий производитель строительно-дорожной, сельскохозяйственной и специальной техники (umg.ru), включает в себя машиностроительные заводы: Эксмаш, Тверской экскаватор, Брянский тракторный завод, Челябинские строительно-дорожные машины. Основные виды продукции: колесные и гусеничные экскаваторы, индустриальные перегружатели, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-планировщики, автогрейдеры, телескопические погрузчики, фронтальные погрузчики, сельскохозяйственные тракторы. Также в продуктовую линейку входят, мульчеры, коммунальные машины, экскаваторы на автомобильном шасси, ратраки. Производственные комплексы и инженерные центры расположены в городах: Тверь, Челябинск, Брянск.

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