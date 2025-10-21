MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 55
artal Производство

В Челябинске запустили первое в России серийное производство ратраков

© 1obl.ru

Серийное производство первого в России ратрака запустила группа компаний UMG на предприятии «Челябинские строительно-дорожные машины». ГК представила снегоуплотнительную машину РТ-6 на Форуме туристических территорий в Москве, сообщает сайт Bfm74 со ссылкой на региональный Минпром.

Разработка предназначена для решения широкого круга задач: от подготовки трасс для зимних видов спорта до формирования зимников и работы в условиях Арктики. Ратрак способен создавать ровные и плотные снежные поверхности, транспортировать грузы, а также поддерживать качество снежного покрытия на аэродромах и автодорогах.

Как отметил генеральный директор группы «UMG» Константин Николаев, выход российского ратрака на рынок меняет ситуацию в сегменте, который сегодня заполнен подержанными иностранными машинами.

Испытания опытного образца РТ-6 провели на лыжной базе в Коркино. Машина отработала более 600 моточасов без существенных отклонений.

В настоящее время на мощностях ЧСДМ уже ведется сборка первой серийной партии новой техники, которая составит восемь единиц. Опытный образец представили на Международной промышленной выставке «Иннопром‑2025» в Екатеринбурге.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.1obl.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт