В Челябинске запустили первое в России серийное производство ратраков
Серийное производство первого в России ратрака запустила группа компаний UMG на предприятии «Челябинские строительно-дорожные машины». ГК представила снегоуплотнительную машину РТ-6 на Форуме туристических территорий в Москве, сообщает сайт Bfm74 со ссылкой на региональный Минпром.
Разработка предназначена для решения широкого круга задач: от подготовки трасс для зимних видов спорта до формирования зимников и работы в условиях Арктики. Ратрак способен создавать ровные и плотные снежные поверхности, транспортировать грузы, а также поддерживать качество снежного покрытия на аэродромах и автодорогах.
Как отметил генеральный директор группы «UMG» Константин Николаев, выход российского ратрака на рынок меняет ситуацию в сегменте, который сегодня заполнен подержанными иностранными машинами.
Испытания опытного образца РТ-6 провели на лыжной базе в Коркино. Машина отработала более 600 моточасов без существенных отклонений.
В настоящее время на мощностях ЧСДМ уже ведется сборка первой серийной партии новой техники, которая составит восемь единиц. Опытный образец представили на Международной промышленной выставке «Иннопром‑2025» в Екатеринбурге.
