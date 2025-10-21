Серийное производство первого в России ратрака запустила группа компаний UMG на предприятии «Челябинские строительно-дорожные машины». ГК представила снегоуплотнительную машину РТ-6 на Форуме туристических территорий в Москве, сообщает сайт Bfm74 со ссылкой на региональный Минпром.

Разработка предназначена для решения широкого круга задач: от подготовки трасс для зимних видов спорта до формирования зимников и работы в условиях Арктики. Ратрак способен создавать ровные и плотные снежные поверхности, транспортировать грузы, а также поддерживать качество снежного покрытия на аэродромах и автодорогах.

Как отметил генеральный директор группы «UMG» Константин Николаев, выход российского ратрака на рынок меняет ситуацию в сегменте, который сегодня заполнен подержанными иностранными машинами.

Испытания опытного образца РТ-6 провели на лыжной базе в Коркино. Машина отработала более 600 моточасов без существенных отклонений.

В настоящее время на мощностях ЧСДМ уже ведется сборка первой серийной партии новой техники, которая составит восемь единиц. Опытный образец представили на Международной промышленной выставке «Иннопром‑2025» в Екатеринбурге.