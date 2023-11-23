На Находкинском СЗ спущен на воду краболов «Мыс Наварин» проекта ССа5712LS

На Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край) спущен на воду краболов «Мыс Наварин» проекта ССа5712LS.

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Это четвертый краболов в серии из восьми. Суда строятся для группы компании «Антей».

© s0.rbk.ru

Длина судна проекта CCa5712LS составляет 57,7 м, ширина — 12,6 м, мощность главного двигателя — 1620 кВт, скорость — 12,6 узлов, автономность — 40 суток. Краболов-живовоз может перевозить до 120 тонн живого краба. Суда имеют ледовый класс Ice2 и предназначены для эксплуатации в Северном и Дальневосточном бассейнах России.

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