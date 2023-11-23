Импортозамещение производства белковых гидролизатов для спортивного и детского питания

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В связи с усложнением и даже полным прекращением поставок таких ключевых видов сырья, как гидролизаты сывороточных белков (ГСБ), Научно-исследовательский центр пищевой промышленности и фармацевтики Группы компаний «СОЮЗСНАБ» получил запросы от российских производителей смесей для функционального и детского питания (в том числе энтерального) на разработку аналогичных нутриентов собственного производства.

Конечная цель заключалась в реализации производства ГСБ полного цикла, при котором из доступного стартового сырья получаются продукты с высокой добавленной ценностью. На производстве уже был налажен выпуск высокоочищенного концентрата сывороточных белков с содержанием протеина более 80% на базе обычной и доступной молочной сыворотки с собственных ферм ГК «СОЮЗСНАБ» в Калужской области. Теперь нужно было получить не просто белки, подвергнутые гидролизу, а продукт, целиком соответствующий импортным позициям, привычным для потребителей по целому ряду показателей.

Было поставлено несколько сотен экспериментов в лаборатории разработки биохимических технологий ГК «СОЮЗСНАБ», прежде чем удалось подобрать импортозамещающую ферментную систему и вывести технологические параметры процесса для удовлетворения всех требований.

Отработка на лабораторных ферментерах вылилась в трудоемкую цепочку экспериментов. Результатом многих из них было частичное соответствие полученного продукта заявленным критериям. А при корректировке рецептуры и условий для исправления проблемных показателей изначально подходящие параметры выходили за пределы допустимого.

После подготовки качественной лабораторной технологии началась ее адаптация на производственной линии. Для этого совместно с техническими службами была проведена модернизация одной из уже существующих.

На первых выработках в промышленном объеме обнаружились особенности, которые не были заметны в лаборатории. Это, например, продолжительность нагрева и охлаждения, которая заметно влияет на ферментацию, пастеризацию и вкус готового гидролизата. Показатели очищенной подготовленной воды также отличались от показателей лабораторного дистиллята. Однако все нюансы были привычными для разработчиков, которые ведут проекты «от пробирки» до промышленных емкостей объемом в кубометры. По итогам длительной и интересной работы был создан и доведен до желаемого качества готовый гидролизат сывороточного белка, привычный для российских производителей функциональных смесей.

Поскольку речь идет и о детском питании, к функционалу и показателям безопасности готового продукта предъявляются вдвойне жесткие требования. В новом производственном процессе обязательно контролируется несколько десятков параметров из групп физико-химических, микробиологических, органолептических и других показателей. Разработка ГК «СОЮЗСНАБ» остановила дефицит ингредиента на российском рынке.

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