Открылась авиационная экспозиция в музее «Битва за Ленинград»

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В музее «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова открылась постоянная авиационная экспозиция, созданная при поддержке фонда Президентских грантов.

В экспозиции представлены самолеты: Ил-2, МиГ-3 (2 самолета!), Як-7б, Як-9, По-2, Fokker, принимавшие участие в Битве за Ленинград. Большая часть техники обнаружена поисковиками на местах боев и восстановлена специалистами музея.

Особую значимость экспозиции придает тщательно собранная информация о летчиках, воевавших на моделях выставленных самолетов: их боевой путь, судьба, воздушные бои, история работ по поиску самолетов и их реконструкции.

Работа над экспозицией еще не завершена. В планах у музея организовать демонстрацию фрагментов еще не восстановленных самолетов, обмундирования и личных вещей летчиков. Экспозиция будет дополнена мультимедийными экранами с историческими справками о ходе Ленинградской Битвы, плакатами с изображениями летчиков-героев Советского союза, стендами с информацией о советском авиастроении.

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