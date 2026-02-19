Проведен выездной штаб по строительству Музейно-театрального комплекса в городе Кемерово. Это один из четырех таких объектов, которые возводят в России.

«Главная новость — смонтирован каркас кровли атриума. Это один из самых трудоемких процессов в строительстве комплекса. Атриум соединит три здания: филиалы Мариинского театра, Русского музея и Кузбасский центр искусств. Уже сейчас видно, каким будет пространство — светлым, открытым, объединяющим. Строители переходят к следующему этапу — укладке кровли на той части объекта, которая пока остается под открытым небом. Как только закроем контур полностью, темп внутренних работ станет еще выше»

Осенью в тепловой контур было закрыто почти три четверти площади комплекса, что дало возможность работать зимой без остановок. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 72%, завершено возведение основных конструкций. В здании будущего филиала Русского музея и в Кузбасском центре искусств полностью готова коробка, завершается монтаж инженерных коммуникаций, ведутся фасадные работы.

На строительной площадке Театра оперы и балета, рассчитанного на 950 мест, завершен важный этап возведения несущих конструкций. После завершения монтажа каркаса и монолитных работ продолжается установка уникальной шаростержневой конструкции и многослойного фасада с витражами. Параллельно с созданием внешнего облика театра внутри здания идут отделочные процессы: рабочие утепляют стены, возводят перегородки, наносят штукатурку и прокладывают инженерные сети. Уже смонтирована большая часть эскалаторов и начата установка лифтов.

Напомним, в составе Сибирского культурно-образовательного комплекса в Кемерове уже построены и сданы в эксплуатацию: Филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом; Филиал «Сибирский» Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства с интернатом; общеобразовательная школа; Сибирский филиал РГИСИ с общежитием; Школа креативных индустрий; Фондохранилище с реставрационным центром; дом для преподавателей, дом для артистов и специалистов Театра оперы и балета и сотрудников музейного комплекса. Строительство ведет Группа компаний «Стройтрансгаз» по заказу Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».