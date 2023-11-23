В Нижегородской области «Княгининское молоко» запустило творожное производство

© pravdapfo.ru

Новое производство по выпуску творога введено в эксплуатацию в Княгинине Нижегородской области. Продукцию будут создавать на предприятии АО «Княгининское молоко».

Производство было организовано благодаря государственной поддержке. Общий объем инвестиций в объект составил 1,2 млрд рублей.

Из них 800 млн рублей привлечены по федеральной программе по льготной ставке в четыре процента годовых.

Планируется, что новое предприятие будет выпускать в сутки 14 тонн продукции. Также для жителей региона было создано почти 30 рабочих мест.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.