Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Нижегородской области «Княгининское молоко» запустило творожное производство

 © pravdapfo.ru

Новое производство по выпуску творога введено в эксплуатацию в Княгинине Нижегородской области. Продукцию будут создавать на предприятии АО «Княгининское молоко».

Производство было организовано благодаря государственной поддержке. Общий объем инвестиций в объект составил 1,2 млрд рублей.

Из них 800 млн рублей привлечены по федеральной программе по льготной ставке в четыре процента годовых.

Планируется, что новое предприятие будет выпускать в сутки 14 тонн продукции. Также для жителей региона было создано почти 30 рабочих мест.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://newsnn.ru/news/2023-11-23/p...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Нижегородская область, Княгининское молоко
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,