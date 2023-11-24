Автобусы НЕФАЗ для Южно-Сахалинска

«КАМАЗ» поставил партию газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 в Южно-Сахалинск.

© kamaz.ru

Торжественная церемония передачи современного пассажирского транспорта городу состоялась в Южно-Сахалинске в конце минувшей недели. Парк муниципального перевозчика пополнился 25 автобусами большого класса НЕФАЗ-5299-40-57.

Пассажирский транспорт был закуплен министерством транспорта региона специально для муниципалитета. Автобусы работают на компримированном природном газе, оснащены всеми современными технологическими и цифровыми решениями и адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров. Планируется, что новая автотехника будет курсировать по маршрутам №№ 3, 10, 72.

«Мы стремимся к тому, чтобы любая транспортная задача российских регионов в перевозке пассажиров могла решаться с помощью транспорта КАМАЗ, и сегодня рады оказать содействие Южно-Сахалинску в обновлении автопарка. Модель НЕФАЗ 5299-40-57 является одной из самых востребованных в продуктовом портфеле компании. Это первая крупная поставка пассажирских автобусов НЕФАЗ в Сахалинскую область», — подчеркнул директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров. Он также отметил, что компания готова и в дальнейшем способствовать решению актуальных для Южно-Сахалинска задач, поставляя пассажирскую технику, отвечающую самым современным требованиям безопасности, комфорта и экологичности.

Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-57 отвечает современным требованиям городской мобильности, экологичности и комфорта. Автобус разработан для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. Общая пассажировместимость — 96 человек, 29 мест предусмотрены для сидящих пассажиров. Для водителя предусмотрено кресло на пневмоподвеске с регулируемым вверх-вниз подголовником и наклоном спинки, регулируемой по вылету и наклону рулевой колонкой, электроприводом и обогревом боковых зеркал, что позволяет индивидуально настроить рабочее место под рост и вес, а также облегчает работу водителя при любых погодных условиях.

Все поставленные в Южно-Сахалинск автобусы оборудованы кондиционером с обогревом, двойным остеклением салона, а также комплектом телематического оборудования: видеокамерами, салонным табло, речевым информатором, тахографом, системами подсчёта пассажиропотока и бесконтактной оплаты проезда.

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

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