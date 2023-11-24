Новая партия племенных нетелей поступила в отделение молочного комплекса «Октябрь» ООО «Молко»

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В Татарстане новая партия нетелей голштинской породы в количестве 100 голов поступила в отделение «Октябрь» ООО «Молко».

Будущее дойное поголовье выращено на одной из племенных ферм Воронежской области. Животные помещены в отдельный загон на карантин.

Это — пятая партия животных, прибывшая в сельхозпредприятие с начала года. Всего завезено 542 нетели из запланированных 744.

В октябре 2022 года на молочном комплексе отделения «Октябрь» ООО «МОЛКО» состоялось открытие нового корпуса на 200 голов в Аксубаевском районе Татарстана. Также был запланирован ремонт коровника № 3 для укомплектования новыми высокопродуктивными племенными коровами.

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