Промышленное предприятие, которое производит до 470 тысяч литров профессиональной химии в месяц. Химия для промышленного клининга предприятий ЖКХ, шампунь для уборки дорог, средства внешней и внутренней мойки для подвижного состава РЖД и Метрополитена, средства гигиены пищевых предприятий, профессиональных кухонь, решения для промышленных и коммерческих прачечных, дезинфицирующие средства для объектов здравоохранения.

Завод под Петербургом, который ранее принадлежал международному химическому концерну с финскими корнями Kiilto, а с января 2023 года стал частью российской группы компаний «О3-кемикалс».

© Фото из открытых источников

Это Klinin — производитель широкого спектра продукции для профессиональной чистоты и гигиены. В Клинин мы постарались оставить все лучшее от европейского предшественника и добавить новые разработки, востребованные российскими компаниями. При создании собственных продуктов мы по-прежнему опираемся на финские стандарты производства и качества продукции.

После 10 месяцев работы в качестве российского предприятия, можно говорить об изменениях, произошедших в компании после перехода права собственности. Клинин интенсивно развивается, ассортиментная линейка достигла 270 наименований, продукт востребован по всей России, по сравнению с предыдущим годом, доля используемого в производстве продукции российского сырья доведена до 91%, на 38% вырос штат и на 12% средняя заработная плата сотрудников ООО «Клинин».

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Активное сотрудничество по линии Клинин — Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга идет сразу по нескольким направлениям: мойка дорожных покрытий, тротуаров и внутриквартальных территорий. И уже настало время подводить итоги за сезон летней уборки с точки зрения чистоты дорожного полотна и удовлетворенности населения.

Вопросы взаимодействия с Жилищным комитетом Санкт-Петербурга включают в себя комплексное решение для городских фасадов — системы окрашивания, решения для борьбы с несанкционированным граффити и экологически безопасные средства 1-го класса биоразлагаемости для очистки фасадов. Возможно, уже в ближайшее время для коммунальных служб «Клинин» проведет серию семинаров по комплексной уборке улиц на базе «Учебно-методического центра Жилищного комитета».

Как отдельное направление деятельности - «Клинин» ведет разработку жидких противогололедных реагентов для нужд городского хозяйства Петербурга. При использовании твердых противогололедных реагентов происходит засаливание почвы и загрязнение сточных вод, усиление коррозионного разрушения автотранспорта и обуви. Жидкий реагент будет эффективен как в комбинации с традиционными сыпучими материалами, так и в самостоятельном применении в целях профилактики обледенения.

© Фото из открытых источников

Кроме того, ООО «Клинин» активно продвигает локальные экологические инициативы: мероприятия по уменьшению углеродного следа, переработке и вторичному использованию упаковочных материалов и созданию «зеленых» продуктов, безопасных для человека и не загрязняющих почву и сточные воды.

ООО «Клинин» видит своими целями на будущий год:

— Обеспечить петербургские промышленные предприятия качественной профессиональной химией, позволяющей поддерживать высокий уровень гигиенической безопасности

— Предоставить комплексные услуги по обеспечению средствами профессиональной химии и дополнительным оборудованием службы коммунального хозяйства

— Участвовать в комплексе мер по обеспечению продовольственной, промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности Петербурга путем предоставления локальных продуктов и услуг внутри региона

— Поддерживать экологию региона путем уменьшения углеродного следа, переработке и вторичному использованию упаковочных материалов и созданию «зеленых» продуктов, безопасных для человека, не загрязняющих почву и сточные воды.

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