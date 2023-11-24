Умелец из Бирска делает станки, которым нет аналогов в России

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За его изделиями приезжали из Испании, а Радий Хабиров был удивлен организацией производства. Дмитрий Зырянов из Бирска производит станки, на которых делают детали для самых разных сфер — от медицины до авиации. Умелец утверждает, что аналогов такому оборудованию в России нет.

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