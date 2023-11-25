На карельском предприятии «Стройтехника» открыли новый цех

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Завод по производству металлоконструкций и металлоизделий планирует увеличить прибыль за счёт современного оборудования, повышения производительности труда и мерам поддержки от государства.

На «Стройтехнике» завершается глубокая модернизация производства, установлено новое оборудование, токарные станки, приобретена крупная техника. Компания получила льготный заем в карельском Фонде развития промышленности в размере 120 млн рублей. Региональный Минэк и власти Петрозаводска возместили часть расходов завода на приобретение нового оборудования, оплату лизинговых платежей. Сейчас на заводе трудятся 180 человек.

Конструкции предприятия «Стройтехника» используют при постройке торговых центров и спортивных комплексов в Петрозаводске. Помимо этого, завод поставляет свои изделия Кондопожскому и Сегежскому ЦБК, администрации Беломорканала, компании «Северсталь» и крупным предприятиям России и Белоруссии. Сейчас за счёт введения современного оборудования в производство Стройтехника проектирует и осваивает новые виды продукции в рамках импортозамещения.

Помимо нового цеха и станков, для повышения эффективности на предприятии реализуется национальный проект «Производительность труда», который инициировал президент России. Программа позволила сократить цикл обработки деталей со 180 до 49 часов.

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