Российская компания представила новые модели колёсной строительно-дорожной техники

© umg-sdm.com

Как сообщила пресс-служба компании UMG СДМ (компания включает машиностроительные заводы: Эксмаш, Тверской экскаватор, Брянский арсенал, Челябинские строительно-дорожные машины, ЮМДЖи-Рыбинск), в ноябре 2023 года компанией были представлены новые модели колёсной строительно-дорожной техники.

© umg-sdm.com

В частности был представлен самый компактный в своем классе колесный экскаватор E200W с панорамной кабиной нового поколения собственной разработки и двигателем ЯМЗ-534 с увеличенной мощностью до 160 л.с.

В 2024 году планируется выпуск самого компактного в модельном ряду E140W и самого тяжелого двадцатидвухтонного Е230W.

© umg-sdm.com

Компанией также был представлен разноколесный экскаватор-погрузчик TLB845 весом 8,5 тонн с двигателем ЯМЗ-53491 мощностью 100 л. с.

© umg-sdm.com

Линейку фронтальных погрузчиков выпускаемых заводом «Челябинские строительно-дорожные машины» совместно с индустриальным партнером пополнила трехтонная модель WL30 с эксплуатационной массой 10,5 тонн, с двигателем Weichai WP6G125E201 мощностью 125 л.с. и ковшом вместимостью не менее 1,7 м3.

Новая модель мини-погрузчика стала второй моделью, выпущенной компанией в 2023 году. В апреле 2023 года компания представила колёсный фронтальный погрузчик UMG WL50 грузоподъёмностью 5 тонн с дизельным двигателем Weichai WD10G220E23 мощностью 220 л.с., разработанный на основе китайской модели.

© umg-sdm.com

Новой моделью в линейке мини-погрузчиков стал разработанный совместно с Камешковским механическим заводом мини-погрузчик c бортовым поворотом UMG SL1000, который оснащен 3,1-литровым дизелем Xinchai мощностью 48 л. с. и гидростатической трансмиссией.

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