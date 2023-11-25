Российская компания представила новые модели колёсной строительно-дорожной техники
Как сообщила пресс-служба компании UMG СДМ (компания включает машиностроительные заводы: Эксмаш, Тверской экскаватор, Брянский арсенал, Челябинские строительно-дорожные машины, ЮМДЖи-Рыбинск), в ноябре 2023 года компанией были представлены новые модели колёсной строительно-дорожной техники.
В частности был представлен самый компактный в своем классе колесный экскаватор E200W с панорамной кабиной нового поколения собственной разработки и двигателем ЯМЗ-534 с увеличенной мощностью до 160 л.с.
В 2024 году планируется выпуск самого компактного в модельном ряду E140W и самого тяжелого двадцатидвухтонного Е230W.
Компанией также был представлен разноколесный экскаватор-погрузчик TLB845 весом 8,5 тонн с двигателем ЯМЗ-53491 мощностью 100 л. с.
Линейку фронтальных погрузчиков выпускаемых заводом «Челябинские строительно-дорожные машины» совместно с индустриальным партнером пополнила трехтонная модель WL30 с эксплуатационной массой 10,5 тонн, с двигателем Weichai WP6G125E201 мощностью 125 л.с. и ковшом вместимостью не менее 1,7 м3.
Новая модель мини-погрузчика стала второй моделью, выпущенной компанией в 2023 году. В апреле 2023 года компания представила колёсный фронтальный погрузчик UMG WL50 грузоподъёмностью 5 тонн с дизельным двигателем Weichai WD10G220E23 мощностью 220 л.с., разработанный на основе китайской модели.
Новой моделью в линейке мини-погрузчиков стал разработанный совместно с Камешковским механическим заводом мини-погрузчик c бортовым поворотом UMG SL1000, который оснащен 3,1-литровым дизелем Xinchai мощностью 48 л. с. и гидростатической трансмиссией.
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25.11.2316:31:57