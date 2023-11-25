Новый российский снегоход Falcon

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Снегоходы FALCON — это: — тяговитость и надежность, как у снегоходов утилитарного класса — уровень комфорта в поездке даже на большие расстояния, не уступающий снегоходам класса «турист», — дизайн в соответствии с актуальными тенденциями и исполнением моделей именитых импортных производителей, — доступная цена и простота обслуживания техники от отечественного производителя.

Основные ТТХ новинки:

— двигатели 20/24/27/29/30 лс

— рычажная передняя подвеска

— двухамортизаторная склизовая задняя подвеска —

гусеница 500×3333 мм

— гидравлический тормоз, реверс, электростартер в базе

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/VsRTwWSaSsw

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