Ирина Винер открыла центр художественной гимнастики в Новой Москве

© avatars.mds.yandex.net

Знаменитый тренер Ирина Винер, воспитавшая множество выдающихся спортсменок, олимпийских чемпионок, теперь будет работать в собственном новом современном Центре художественной гимнастики.

Открытие объекта, построенного на территории Новой Москвы в Ватутинках под крышей многофункционального комплекса «Черный кристалл», состоялось 24 ноября.

Центр художественной гимнастики Ирины Винер выглядит очень эффектно. Зал с потолком в 17 метров и естественным освещением способен потрясти воображение. Свет сюда проникает через светопрозрачный фасад кристалла. Помещение окрашено в лавандовый цвет, что превращает спортивный зал в сказочное пространство.

По словам Ирины Винер, условия для тренировок российских спортсменок в нашей стране во много раз превосходят американские. «Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в США и ужаснулись. Их зал у нас называется овощной базой», — призналась Винер на открытии нового Центра художественной гимнастики.

Помимо Центра Ирины Винер в «Черном кристалле», на первом этаже, откроется еще и Академия единоборств. Это столь же амбициозный комплекс, включающий в себя современный тренировочный и состязательный залы с воркаут и кросс-фит зонами, рингами для занятий самбо, дзюдо, боксом, джиу-джитсу, ММА и зрительскими трибунами.

Спортивный центр Ватутинках построен не только для профессиональных спортсменов, но и для обычных людей. В России есть цель увеличить к 2030 году количество людей, которые регулярно занимаются спортом до 70 процентов от всего населения страны, поэтому появление таких объектов необходимо жизненно важно.

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

https://www.kom....ru/doc/6363400

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