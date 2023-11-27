Секретный российский L-Type впервые засветился на публике

© s.auto.drom.ru

Новый электрокар L-Type разработки «Обуховского завода» концерна «Алмаз-Антей» показали на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве.

Машину представили в рамках специальной экспозиции, прошедшей 24 ноября. Бок-о-бок с прототипом L-Type стоял образец электромобиля E-Neva (также разработки «Алмаз-Антея», его премьера прошла в 2022-м).

Вживую L-Type выглядит точно так же, как на рендерах. Согласно данным, указанным в описании на стеле рядом с машиной, это городской компактный электрокар для корпоративных автопарков с перевозками на короткие расстояния: доставка последней мили, обслуживание закрытых территорий, городского сервиса и шеринга. Категория — L7 (тяжелые квадрициклы).

Предусмотрены две версии: двухместная пассажирская либо одноместная грузовая. Габаритные длина, ширина и высота — 2,5 м, 1,5 м и 1,5 м соответственно. Запас хода на одном полном заряде — 183 км. Тяговый электромотор получает энергию от 6 аккумуляторных модулей емкостью 2,66 кВт*ч каждый.

«Фишка» конструкции — технология быстрой замены батарей, которая позволяет эксплуатировать электрокар практически без простоев (разряженные модули заменяются на предварительно заряженные). Технология замены батарей Battery Swap — шесть легких модулей меняются за пять минут. Зарядка батарейных модулей предусмотрена в специально разработанных зарядных станциях (зарядных шкафах).

Квадрицикл создан из российских комплектующих для легкой доступности запасных частей.

Старт производства L-Type запланирован на 2024 год.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

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