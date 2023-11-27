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Секретный российский L-Type впервые засветился на публике

 © s.auto.drom.ru

Новый электрокар L-Type разработки «Обуховского завода» концерна «Алмаз-Антей» показали на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве.

Машину представили в рамках специальной экспозиции, прошедшей 24 ноября. Бок-о-бок с прототипом L-Type стоял образец электромобиля E-Neva (также разработки «Алмаз-Антея», его премьера прошла в 2022-м).

Вживую L-Type выглядит точно так же, как на рендерах. Согласно данным, указанным в описании на стеле рядом с машиной, это городской компактный электрокар для корпоративных автопарков с перевозками на короткие расстояния: доставка последней мили, обслуживание закрытых территорий, городского сервиса и шеринга. Категория — L7 (тяжелые квадрициклы).

Предусмотрены две версии: двухместная пассажирская либо одноместная грузовая. Габаритные длина, ширина и высота — 2,5 м, 1,5 м и 1,5 м соответственно. Запас хода на одном полном заряде — 183 км. Тяговый электромотор получает энергию от 6 аккумуляторных модулей емкостью 2,66 кВт*ч каждый.

«Фишка» конструкции — технология быстрой замены батарей, которая позволяет эксплуатировать электрокар практически без простоев (разряженные модули заменяются на предварительно заряженные). Технология замены батарей Battery Swap — шесть легких модулей меняются за пять минут. Зарядка батарейных модулей предусмотрена в специально разработанных зарядных станциях (зарядных шкафах).

Квадрицикл создан из российских комплектующих для легкой доступности запасных частей.

Старт производства L-Type запланирован на 2024 год.

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

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Источник: https://news.drom.ru/L-Type-95615.html

Обуховский завод, Алмаз-Антей, L-Type
  • Jorjio774 Jorjio774
    27.11.2314:29:28

    В мегаполисах, самое то   

    #1272590
  • Vasilisk Vasilisk
    27.11.2315:05:29

    Антей — сделает, дизайн покруче бы сделать. Понимаю, что проект, но … краивей хотся, даже для проекта!

    Отредактировано: Vasilisk~15:14 27.11.23
    #1272591
    • artal artal
      27.11.2320:10:29

      А мне нравится дизайн. Для такого аппарата норм.

      #1272616
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    27.11.2315:29:05

    Ну надеюсь этот не китаец.

    Отредактировано: Сергей Котенко~15:31 27.11.23
    #1272595
    • Jorjio774 Jorjio774
      27.11.2317:05:29

      Новый электрокар L-Type

      Отмечается очень высокий уровень локализации. 70% компонентов L-Type производятся на территории России. Кузовные элементы Алмаз-Антей будет производить самостоятельно. Аккумуляторные тяговые батареи будут поставлять российские производители элементов и батарей. Российские компании «Приводная техника» и «Автотор» обеспечат электромобиль «Drive IT» своими электроприводами. ФГУП «НАМИ» и НПП «Итэлма» поставят электронные блоки управления. Подвеска и тормозная пока локализованы на 50%. Часть компонентов все же придется импортировать: элементы подвески — из Ирана, элементы тормозной системы — из Китая, оптику — из Турции, компоненты климатической системы — из Индии.

      Для начала — неплохо.

      L-Type (Drive it) — новый российский электромобиль от Алмаз-Антей

      #1272602
  • Кристиан Бальцер Кристиан Бальцер
    28.11.2300:10:23

    Спереди ну очень на нереализованную Зетту похож, даже формально так же относится к квадрациклам, надеюсь правда, что кузов- рамний или несущий — будет не из непонятного пластика, как в Зетте.

    #1272627
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