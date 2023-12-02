В Таганрог прибыли первые электробусы

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В город прибыли четыре новых электробуса марки «КамАЗ 6282». Ещё шесть доставят в город в ближайшие дни.

Определены два маршрута для движения электробусов, которые соединят районы города: Русское поле, Северный жилой массив с центральной частью города.

По словам главы администрации, новый транспорт начнет работать со следующего года. Пассажиры смогут комфортно добираться куда им необходимо.

Электробусы «КамАЗ 6282» поступили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новый транспорт оснащен электронной системой информирования пассажиров с выводом информации на передний, задний и боковой маршрутоуказатели. В салонах есть информационные табло, а также комплекс видеокамер с внутренним и круговым обзором, системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

Производителем заявлены запас хода порядка 100 км после полной зарядки и ультрабыстрая зарядка от 10 до 20 минут.

Работы по установке зарядной станции с ночным режимом зарядки и шестикупольной зарядной станции на территории МУП «ТТУ» ведутся в настоящее время. Две ультрабыстрые станции для электробусов устанавливают в районе остановочных пунктов по ул. Чехова и 1-го Нового переулка, район ПМК. Это конечные остановочные пункты маршрутов.

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