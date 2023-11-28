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Первый полёт вертолёта Микрон-115

 © reaa.ru

Первый полёт сверхлёгкого воздушного судна вертолётного типа соосной схемы весом не более 115 кг., эксплуатация которого не требует свидетельства о государственной регистрации, СЛГ и свидетельства пилота.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ZEPliQ3tFfM

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Микрон-115, авиация
  • Е.Юрий Е.Юрий
    28.11.2303:08:54

    Прекрасная устойчивость аппарата — в лучших традициях Камова. Но вот какой-нибудь обтекатель из углеволокна ему не помешал бы — вес совсем маеленький, а погодные неудобства, да и птички случайные для пилота совсем нежелательны. А так аппарат зачётный — для сельхоз работ или туристических прогулок самое то. Кстати, Ка-26 пашет у венгров и не только на полях как зверь — опрыскивает и удобряет, причем в любую погоду и экономит уйму времени и средств — роликов уйма. А по данному аппарату — только хорошие впечатления и хорошего ему будущего и развития!

    #1272633
  • Badassgoliath Badassgoliath
    28.11.2305:37:00

    А что за двигатель там?

    И это — модель полёта у вертолётов сложнее, чем у самолётов. Требуется бóльшая автоматизация либо бóльшая опытность лётчика. Надеюсь, тут именно первый вариант, иначе о распространённости этого аппарата можно не мечтать.

    #1272641
  • Badassgoliath Badassgoliath
    28.11.2309:28:37

    для сельхоз работ или туристических прогулок самое то.

    Думаю, что и в военном деле подобная машинка сможет найти применение. Суть такова: сейчас десантирование в боевых условиях не применяется, потому что транспортный самолёт слишком уязвим. Если его подобьют, то весь десант считай покойники, не успев сделать ни одного выстрела. Это безумное расточительство.

    Однако если у каждого бойца будет индивидуальный воздушный транспорт, то это в корне меняет дело. Сбивать потребуется каждого в отдельности, а это другой коленкор. Эффект массового сброса с парашютами, только вместо парашютов эти машинки. Разумеется, машинки должны летать на автопилоте, чтобы не обучать бойцов ещё и пилотированию. Управление должно быть самое упрощённое — вперёд-назад, влево-вправо. Чтобы сориентироваться на месте высадки. Обратно машинка должна улетать сама, автоматически, при включении тумблера — не бросать же эти вертолётики на месте посадки.

    Эту же функцию можно использовать и для эвакуации раненых.

    Понятно, что это дело будущего. Сейчас это во-первых слишком дорого. А во-вторых, я не уверен, что этот аппарат сможет пролететь хотя бы 50км, неся бойца в полном вооружении.

    #1272646
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      28.11.2311:06:01

      Ну хамасовцы озадачили израильтян, когда в начале войны высадили ДРГ примерно таким образом на израильской территории.

      #1272650
  • Нет аватара Exegen
    28.11.2317:39:51

    Неплохо для прототипа. На работу летать самое-то)

    #1272690
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