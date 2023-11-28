Первый полёт вертолёта Микрон-115

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Первый полёт сверхлёгкого воздушного судна вертолётного типа соосной схемы весом не более 115 кг., эксплуатация которого не требует свидетельства о государственной регистрации, СЛГ и свидетельства пилота.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ZEPliQ3tFfM

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