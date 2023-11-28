Первый полёт вертолёта Микрон-115
Первый полёт сверхлёгкого воздушного судна вертолётного типа соосной схемы весом не более 115 кг., эксплуатация которого не требует свидетельства о государственной регистрации, СЛГ и свидетельства пилота.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ZEPliQ3tFfM
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
28.11.2303:08:54
28.11.2305:37:00
28.11.2309:28:37
28.11.2311:06:01
28.11.2317:39:51