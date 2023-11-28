Запуск электробусного движения в Перми

В Перми состоялся торжественный запуск электробусов КАМАЗ-6282.

© kamaz.ru

В рамках программы комплексного развития городского электротранспорта «КАМАЗ» поставил в Пермь 16 электробусов.

Современные транспортные средства пополнили автопарк МУП «Пермгорэлектротранс». Они вышли на новый автобусный маршрут № 81 «улица Сапфирная — станция «Пермь-2». Это первый городской маршрут, который будет обслуживаться исключительно электробусами. Для зарядки экологичной автотехники в Перми были установлены четыре зарядные станции.

«Сегодня повышение качества и доступности общественных перевозок — одна из ключевых задач регионов. Для решения этой задачи «КАМАЗ» предлагает достойный продукт — инновационный и экологичный электробус. Пермский край хорошо знаком с автобусами НЕФАЗ, мы принимали активное участие в транспортной реформе региона. Поставка электробусов выводит общественный транспорт региона на новый уровень», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

В федеральном проекте по развитию городского электротранспорта участвуют 10 регионов: областные центры Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Пермского краёв. Электробусы КАМАЗ-6282 уже поставлены в Пермь, Волгоград, Курск, Липецк и Ростов-на-Дону.

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

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