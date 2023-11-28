Трансмаш передал компании Газпромтранс снегоуборочные поезда

Завод «Трансмаш» (г. Энгельс Саратовской области, входит в состав Трансмашхолдинга) изготовил и передал ООО «Газпромтранс» два снегоуборочных поезда СМ-7Н.

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Контракт на поставку поездов был заключен в декабре 2022 года. В текущем году снегоуборочные поезда успешно прошли приемо-сдаточные испытания и переданы покупателю.

Снегоуборочный поезд СМ-7Н предназначен для работы на железнодорожных путях общего и необщего пользования. В зимний период поезд обеспечивает очистку от снежных заносов, своевременную уборку снега с путей станций и разъездов, в местах экипировки пассажирских вагонов очищает пути от льда. Поезд отлично себя зарекомендовал и в летний период: его технические характеристики позволяют справляться с очисткой путей от мусора и дальнейшей погрузкой в полувагоны.

Для работы и передвижения снегоуборочного поезда СМ-7Н может использоваться любой локомотив. Очистку путей, сбор снега с помощью крыльев, боковых щеток и питателя, который подает снег с засорителями на конвейер питателя, производит головная машина. Далее снег при помощи ленточного транспортера промежуточного полувагона перемещается в концевой полувагон.

Выгрузка осуществляется поперечным выбросным транспортером с роторами-метателями. Разгрузка может производиться в обе стороны от оси пути на расстояние 5-10 метров.

Снегоуборочный поезд СМ-7Н обеспечивает безопасные условия труда работников и защиту окружающей среды в соответствии с требованиями государственных стандартов.

© tmholding.ru

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